АТОР спрогнозировала рост цен на курорты Турции в 2019 году

Цены на отдых на курортах Турции могут вырасти на 30–50% летом 2019 года из-за повышенного спроса этого направления у россиян в текущем сезоне. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам директора ассоциации Майи Ломидзе, вероятный пересмотр Турцией цен на следующее лето не связан с переходами на евро, а только с рекордным числом отдыхающих там минувшим летом россиян. В этой связи, по мнению специалиста, Турция в следующем сезоне захочет «получить от них больший доход», поэтому приобретением туров стоит озаботиться заранее. Вместе с тем Ломидзе отметила, что в июне может быть больше «горячих» предложений, чем в июле и августе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В октябре 2018 года в АТОР предупредили о том, что цены на туры в Турцию будут привязаны к евро, но на конечные цены турпакетов это повлиять не должно. Как пишет сетевое издание m24.ru, по итогам летнего сезона 2018 года Турция занимает лидирующую позицию в списке самых популярных стран для отдыха у россиян. Отечественные курорты оказались у отдыхающих на втором месте.

4 ноября ресурс Aviasales сообщал, что во время отпуска туристы больше всего боятся потерять своего ребенка.