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Лидера ОПГ Ифы-Козлова в Коми приговорили к пожизненному сроку

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Верховный суд Республики Коми вынес приговор 20 участникам преступного сообщества Ифы-Козлова. Фигуранты обвинялись в убийствах, бандитизме, мошенничестве, незаконном обороте оружия и т.д. Рассмотрение уголовного дела из 340 томов длилось четыре года.

Банда появилась в начале 1990-х годов на территории Воркуты. На счету сообщников – 11 квалифицированных убийств, ряд из которых совершены с использованием взрывных устройств. Группировка была хорошо вооружена, схроны оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ находились в Воркуте и Сыктывкаре, пишет ИА «Комиинформ».  

Лидер Юрий Козлов и активный участник ОПГ Денис Армяков получили наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также штрафов в размере 1,5 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно.

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