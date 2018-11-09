Житель Рязани отсудил компенсацию за перелом руки в аптеке

В Рязани мужчина добился денежной компенсации за травму, которую он получил на входе в аптеку. Горожанин упал и сломал руку.

По словам пострадавшего, он поскользнулся на неочищенном крыльце аптеки. В результате падения он получил закрытый перелом руки. Мужчине установили в локоть металлические конструкции для заживления, в течение некоторого времени он не мог работать. Горожанин подал иск в суд в отношении собственника помещения. Он требовал возместить утраченный заработок, а также моральный вред. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

В ходе рассмотрения иска суд пришел к выводу, что собственник был обязан сделать территорию безопасной для посетителей. С ответчика будет взыскано 246 тыс. рублей.