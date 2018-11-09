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Путин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу, 9 ноября, на официальном сайте Кремля.

«Вы принадлежите к легендарной плеяде мастеров, в творчестве которых нашли отражение наиболее яркие, незабываемые страницы отечественной истории, победы и свершения многих поколений, судьба страны», — написал глава государства.

По словам Путина, все замечательные музыкальные произведения и песни Пахмутовой по праву являются национальным достоянием. Он пожелал композитору здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка Нижне-Волжского края. Окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.

Пахмутова — советский и российский композитор. Автор более 400 песен. Среди наиболее известных — «Нежность», «Белоруссия», «Команда молодости нашей», «Поклонимся великим тем годам», «Трус не играет в хоккей». Имеет звания Народной артистки СССР и Героя Социалистического труда, пишет сайт kp.ru.

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