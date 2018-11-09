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Прокуратура просит продлить арест подозреваемого в убийстве ребенка в Орске

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В Оренбургской области прокуратура Советского района Орска просит продлить меру пресечения в виде заключения под стражу 24-летнему местному жителю, который подозревается в убийстве двухлетнего ребенка своей сожительницы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина свою вину отрицает. В настоящее время следователи продолжают собирать доказательную базу по уголовному делу. В пресс-службе также отметили, что данное преступление относится к особо тяжким, за него предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 лет до пожизненного.

Трагедия произошла 13 августа 2018 года. Мама двухлетнего мальчика вызвала скорую помощь, но прибывшие медики констатировали сметь ребенка. По предварительной версии, причиной гибели стала черепно-мозговая травма, пишет РИА «Оренбуржье».

По версии следствия, травмы ребенку нанес 24-летний сожитель матери мальчика. Причиной стал плач двухлетнего малыша.

8 ноября сообщалось о том, что в Орске будут судить полицейского за халатность и непринятие мер к предотвращению убийства пятилетнего ребенка. Мальчика октябре 2017 года до смерти избил сожитель его матери за то, что тот прыгал на диване.

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