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Экс-сотрудника ФСИН признали виновным в мошенничестве с иконостасом

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В Волгоградской области бывшего замначальника колонии признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Мужчина выманил у священника более 500 тыс. рублей. Его приговорили к году колонии.

Заместитель начальника ФКУ «Исправительная колония № 24» УФСИН России по Волгоградской области Андрей Черноризов руководил центром трудовой адаптации осужденных. В 2015 году он получил заказ на изготовление иконостаса для православного храма, сообщает региональная прокуратура.

Черноризов выставил за работу цену в 580 тыс. рублей, объяснив это необходимостью сотрудничества с деревообрабатывающей фирмой из Карелии. В кассу исправительного учреждения поступило только 60 тыс. рублей, часть из них была потрачена на материалы и инструменты. В качестве исполнителя работ в договоре указывалась коммерческая организация, а не колония.

Настоятель храма передавал деньги через доверенное лицо частями в течение девяти месяцев. Переговоры о сроках и объеме работ с ним вел заключенный, который по указанию Черноризова представлялся главой фирмы.

Местный портал «Волгоград Онлайн» уточняет, что речь идет о храме Успения Божией Матери в Камышине. Священник заподозрил обман, когда его попросили внести часть денег в кассу колонии, представившись чужой фамилией. После этого он обратился в полицию.

После того, как история получила резонанс, начался скандал. Черноризов уволился из колонии и устроился на аналогичную должность в детский дом.

8 ноября суд приговорил к шести годам лишения свободы жительницу Воронежа Светлану Диденко, получившую с горожан 28 млн рублей за экстрасенсорные услуги. Среди потерпевших семья, два члена которой проходили подозреваемыми по делу об убийстве. Они заплатили целительнице около 19 млн рублей, однако мужчины, несмотря на многочисленные ритуалы, получили тюремные сроки.

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