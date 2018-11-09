Ветеранов и инвалидов хотят освободить от земельного налога в Сыктывкаре

Депутаты городского совета Сыктывкара рассмотрят поправки в налоговое законодательство, которые позволят освободить от земельного налога некоторые категории граждан. Изменения коснутся пожилых людей, инвалидов и почетных граждан.

Речь идет о земельных участках, которые были приобретены под индивидуальное жилищное строительство, для личного подсобного хозяйства или садоводства. Проект поправок предусматривает, что от налога будут освобождены ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1-й и 2-й групп, почетные граждане Сыктывкара и пожилые люди старше 70 лет. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Также предполагается, что от налога освободят горожан, восстанавливающих дом после чрезвычайной ситуации.

Проект рассмотрят 12 ноября.