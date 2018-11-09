Мужчина погиб после наезда грузовика в Липецкой области

В Становлянском районе Липецкой области на мужчину наехал грузовик DAF. От полученных травм пешеход погиб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Авария произошла в ночь на 9 ноября около двух часов на 338-м км трассы «Дон». По предварительным данным, 36-летний водитель грузового автомобиля DAF допустил наезд на 30-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в том же направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм погиб на месте, сообщает GOROD48.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

8 ноября в Петрозаводске грузовик «МАЗ», груженный каменными блоками, выехал на пешеходный переход и наехал на пешеходов. Пострадала 54-летняя женщина, чуть позже она скончалась в больнице.