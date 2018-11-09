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Уголовное дело возбуждено после пожара с семью машинами в Орле

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Правоохранительные органы в Орле устанавливают обстоятельства возгорания, в результате которого пострадали семь автомобилей. Возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в микрорайоне «Болховский». На момент прибытия дежурного караула огонь охватил автомобиль Skoda Yeti. Иномарка была полностью уничтожена пожаром. Кроме того, повреждения получили еще шесть автомобилей, которые находились поблизости от Skoda. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Специалисты устанавливают точные причины пожара. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», ведется розыск подозреваемого.

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