Воспитанников детсада в Красноярске учат разговаривать с помощью бревен

В логопедическом детском саду № 321 в Красноярске представили необычную методику работы с воспитанниками, у которых наблюдаются тяжелые нарушения речи. С ними занимаются на «логопедических» бревнах, балансирах, качелях-бочках и мячах.

Как рассказали ИА KrasnoyarskMedia в городском управлении образования, подобные занятия происходят в детском саду ежедневно. Дети при этом выполняют не только спортивные упражнения, но и повторяют логопедическое задание. Специалисты считают, что при соединении двух видов деятельности происходит активизация познавательных процессов, мобилизуются организм и стимулируется мозжечковая деятельность.

Также в администрации Красноярска отметили, что в каждом третьем городском детском саду есть коррекционные группы. Их посещают более 4,5 тыс. детей. Несколько учреждений стали победителями конкурса «Доступная среда» и получили около 6 млн рублей. На эти средства в садах оборудовали сенсорные комнаты, пандусы, уложили тактильную плитку, приобрели терапевтические кресла, гусеничные подъемники и балансиры.

В начале сентября в одном из лицеев Красноярска открыли зал шавасаны. В нем дети занимаются «воздушной» йогой, расслабляющей гимнастикой, учат асаны. Уроки посещают более 100 детей, половина из них — с повышенными потребностями.