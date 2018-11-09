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Секретные документы эстонских военных пять лет находились в свободном доступе

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Фото: Getty Images/Sean Gallup
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Сотни конфиденциальных документов сил обороны Эстонии находились в свободном доступе в интернете на протяжении пяти лет. Об этом в пятницу, 9 ноября, пишет эстонская газета Eesti Paevaleht.

«В нем [списке документов] находились сотни различных объяснительных записок и рапортов, составленных военнослужащими или командованием», — пишет газета. Кроме того, часть документов включала описание личности военных, а также информацию о состоянии их здоровья.

После того, как проблему обнаружили, документы попытались «закрыть», однако в Google по-прежнему можно найти выдержки из них. В настоящий момент силы обороны Эстонии проводят внутреннее расследование инцидента.

7 ноября стало известно, что авиасообщение с эстонским островом Рухну оказалось под угрозой из-за коров. Животные принадлежат местным жителям и иногда приходят в аэропорт.

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