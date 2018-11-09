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Биоактивные каркасы для восстановления костей разрабатывают в Ростове

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Технологию создания биоактивных каркасов для выращивания имплантов разрабатывают ученые в Ростове-на-Дону. Специалисты решают вопрос снижения риска отторжения материала.

Предполагается, что каркас будут создавать с помощью 3D-принтера. На него подселят молодые клетки костной ткани пациента. С помощью такой технологии импланты будут гипоаллергенны, пишет RostovGazeta.

В настоящий момент существуют технологии восстановления поврежденных тканей организма, однако они предполагают необходимость донора. В таком случае возникает риск заражения или отторжения биоматериала.

Ранее сообщалось, что уральские ученые доказали эффективность использования имплантов с алмазоподобным покрытием для лечения переломов при остеопорозе.

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