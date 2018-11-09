Томского пожарного наградили за спасение соседских детей

Президент России Владимир Путин наградил водителя пожарного автомобиля из села Чилино Кожевниковского района Томской области.

Проснувшись рано утром в свой выходной, 12 февраля 2018 года, Сергей Первушкин увидел зарево на соседней улице. Не дожидаясь спасателей, он проник в горящий дом, разбудил спящую женщину и двоих детей и помог им выбраться на улицу. Прибывшим пожарным он сообщил о двух газовых баллонах в доме и помог потушить возгорание, передает РИА «Томск». Спасенным детям 12 лет и два года.

После обращения губернатора Томской области Сергея Жвачкина глава государства подписал указ о награждении Первушкина медалью «За спасение погибавших».