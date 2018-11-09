Школьник из Тюмени создал приложение для покупок

Ученик 11 класса тюменской гимназии разработал мобильное приложение для покупок. Создатель занял с ним первое место во Всероссийском конкурсе проектов социальн-технического предпринимательства «Преактум».

Как сообщает сайт департамента образования и науки Тюменской области, свое приложение он назвал «Шопука», что в переводе с японского означает «магазинный монстр». Программа предоставляет пользователям получать персональные скидки.

Также она будет полезна ритейлерам. Благодаря встроенной аналитической платформе торговые сети смогут получать данные о предпочтении покупателей. Об этом пишет портал «Наш город».

По словам победителя, приложение для мобильных устройств скоро будет доступно для скачивания в официальных магазинах для смартфонов.