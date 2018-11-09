Иркутск примет международный танцевальный турнир «Голубой Байкал»

В Иркутске 24–25 ноября состоится XXX Международный турнир по танцевальному спорту «Голубой Байкал» памяти Владислава Инкижекова. Соревнования будут проходить во дворце спорта «Труд».

Как отмечает ИА IrkutskMedia, в этом году турнир приобрел статус международного. На него съедутся лучшие пары из разных регионов России. В конкурсной программе будут участвовать бронзовые призеры Германии по латиноамериканской программе Артур Баландин и Анна Салита, а также чемпионы по европейской программе Екатерина Казмирчу к и Игорь Круглов.

Ранее Кубок мира по латиноамериканским танцам прошел в бальном зале Московского Кремля. Турнир состоялся в 22-й раз.