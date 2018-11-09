Вагон с песком сошел с рельсов на станции в Иркутской области

Вагон, груженный песком, сошел с рельсов на станции «Лена – Восточная» в Усть-Кутском районе Иркутской области. В результате происшествия пострадавших нет.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР, инцидент произошел на пути необщего пользования. Причины схода вагона пока не установлены. Проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Отмечается, что подобное уже происходило в Усть-Кутском районе в августе 2018 года. Тогда с рельсов сошли два вагона с технической солью.

В сентябре под Слюдянкой сошли с путей 13 грузовых вагонов. Ущерб оценили в 9 млн рублей.