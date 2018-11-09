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Серебренников пришел на суд в футболке с надписью Deus conservat omnia

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Обвиняемый в хищении бюджетных средств режиссер Кирилл Серебренников пришел в пятницу, 9 ноября, в Мещанский суд Москвы в футболке с латинской надписью Deus conservat omnia.

Это выражение на латинском означает «Бог сохраняет все». Примечательно, что фраза была девизом рода Шереметевых — одного из виднейших боярских родов Российской империи. Высказывание, как отмечает Metro, располагалось на гербе семьи над воротами в их петербургском дворце.

7 ноября в Мещанском суде Москвы начались слушания по делу в отношении «Седьмой студии», сообщает «Федеральное агентство новостей»Серебренников отказался признать вину в хищениях в «Седьмой студии». Кроме того, он назвал обвинение абсурдным. 

Режиссера и еще четверых человек обвиняют в хищении 133 млн рублей государственных средств, выделенных на развитие созданного Серебренниковым театрального проекта «Платформа». По делу проходят также экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева, единственная, кто признал вину.

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