Уголовное дело возбудили после гибели педагога в колледже в Казани

В Казани проводится проверка по факту гибели преподавателя колледжа технологии и дизайна. Женщина упала в шахту с высоты 14 м.

По данным следствия, в учебном заведении проводится капитальный ремонт. Группа преподавателей поднялась на второй этаж, одна из сотрудниц решила зайти в помещение будущей лаборантской. Ранее в комнате находилась вентиляционная шахта. Однако никаких опознавательных знаков на входе не было. Преподавательница зашла в помещение и упала в шахту с высоты 14 м в подвал. От полученных травм она скончалась на месте, сообщает Inkazan.ru.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности в силу ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».