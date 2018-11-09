«Роскачество» раскрыло секреты по выбору пельменей

Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать идеальные пельмени, сколько их можно съесть без вреда фигуре, а также как правильно хранить полуфабрикат. В первую очередь специалисты рекомендуют смотреть на состав.

«Идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, муку, воду и яйца», — говорится в сообщении.

Специалисты не рекомендуют покупать продукцию с формулировкой «специи» в составе, так как под этим могут скрываться различные усилители вкуса и ароматизаторы. Также отмечается, что в продукте не должно быть клетчатки и крахмала.

Кроме того, эксперты рассказали о категориях пельменей. Оказалось, что в полуфарбрикатах категории «А» в фарше содержится не менее 80% мяса, категории «Б» — не менее 60% мяса, «В» — не менее 40% мяса. Есть также категории «Г» (имеют не менее 20% мяса) и «Д» (менее 20%). Вместо говядины и свинины в такие пельмени добавляют специи, лук и животные субпродукты.

«Для тех, кто внимательно следит за своим весом, порция пельменей не должна превышать 10 штук — 150 г, приблизительно 300 килокалорий», — добавили эксперты, отметив, что при этом необходимо избегать добавок в виде майонеза, масла и жирной сметаны.

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