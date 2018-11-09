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Дорожные службы Барнаула работают в особом режиме из-за непогоды

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Из-за штормового предупреждения коммунальные и дорожные службы Барнаула работают в режиме повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 9 ноября ожидается резкое похолодание, возможны гололедица и снежные заносы.

Планируется задействовать 17 пескоразбрасывающих машин и другую технику. Управляющим компаниям поручили расчистить дворовые территории и провести противогололедную обработку, отмечает altapress.ru. Жителям Барнаула рекомендуют отложить дальние поездки и на время отказаться от личных автомобилей.

В Томске за пять дней ноября выпала практически месячная норма осадков — около 50 мм. Высота снежного покрова 41 см при норме в 9 см на конец первой декады месяца. Таким образом, она превышает норму в 4,5 раза. В ночь на субботу, 10 ноября, в Томске температура воздуха понизится до -20 градусов. В области будет -30.

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