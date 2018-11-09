В генконсульстве РФ сообщили о задержании россиянина в Болгарии

Россиянин Александр Ж. задержан болгарской полицией и арестован областным судом Варны по американскому ордеру. Об этом 9 ноября ТАСС сообщил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

«Об аресте гражданина России властями Болгарии нам сообщила супруга задержанного по «горячему телефону». Официальной информации к нам не поступало. Генеральное консульство предпримет в связи со сложившейся ситуацией все необходимые меры», — отметил он.

Власти США обвинили гражданина России в мошенничестве с использованием компьютерных сетей. В период с сентября 2014 до конца 2016 года он якобы манипулировал онлайн-рекламой и обманывал рекламодателей. Утверждается, что ущерб, причиненный действиями россиянина, составил $7 млн.

38-летний мужчина останется под арестом до рассмотрения дела о его экстрадиции в США.

Известно, что ордер на его арест выдан судом Нью-Йорка. Мужчина уже восемь лет живет в Болгарии, имеет гражданство страны и купил квартиру в Варне.

В феврале СМИ сообщили, что американские разведчики намеревались заплатить $1 млн россиянину, который обещал вернуть «украденное у США кибероружие» и предоставить компромат на президента страны Дональда Трампа. Спустя несколько месяцев секретных переговоров агенты заплатили россиянину $100 тыс., но якобы похищенное хакерами программное обеспечение так и не получили.