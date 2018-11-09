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Адвокат объяснил причины помещения Цеповяза в ШИЗО

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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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Осужденный по делу банды «цапков» Вячеслав Цеповяз попал в штрафной изолятор из-за нарушения распорядка колонии: он не явился на завтрак. Об этом заявил адвокат Роман Боков.

По словам юриста, Цеповяз рассказал ему, что 8 ноября у него заболел живот. Адвокат получил справку об отсутствии обращения в медицинскую часть, однако осужденный настаивает, что врач его осматривал, сообщает «Интерфакс».

Никаких жалоб на действия работников колонии Цеповяз через адвоката не подавал, сообщил Боков.

Цеповяза отправили в штрафной изолятор 8 ноября.

Ранее 9 ноября представители Федеральной службы исполнения наказаний выехали в колонию, где Цеповяз отбывает срок. Также туда направились зампрокурора Приамурья и представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Ранее в СМИ появились снимки, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, при этом на столе перед ним лежат крабы, шашлык и красная икра. Цеповяз утверждает, что снимки сфабрикованы: после их публикации летом 2018 года была проведена проверка, которая не выявила нарушений.

Осужденный уверен, что фото попали в СМИ из-за бракоразводного процесса и раздела имущества с бывшей женой Натальей Стришней ради его «демонизации» перед судом.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.

Он отбывает наказание в колонии строгого режима. Как сообщил адвокат Стришней, бандит подал ряд исков на сумму более 600 млн рублей против ОПХ «Слава Кубани», которым владеет его бывшая жена.

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