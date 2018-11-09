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В России предложили ввести новую систему техосмотра автомобилей

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Российский оператор системы электронных паспортов технических средств АО «Электронный паспорт» разрабатывает систему, которая позволит создать индивидуальную программу техосмотров (ТО) для каждой машины. Согласно ей, регулярно попадающие в ДТП транспортные средства или машины с большими пробегами будут проходить данную процедуру чаще. Об этом представитель компании Борис Ионов рассказал в интервью газете «Коммерсант».

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«Индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных категорий автомобилей», — сказал Ионов.

В качестве примера он привел автомобили такси, которым проверки нужно проходить чаще, чем обычным машинам. Ионов отметил, что индивидуальная программа ТО будет составляться на основе целого ряда факторов: характеристик автомобиля, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге и многом другом. В итоге у транспортного средства будет создана хорошая или плохая история, от которой будет зависеть не только частота прохождения ТО, но и его стоимость.

Сейчас в России техосмотр не проходят новые авто возрастом до трех лет, далее в промежутке до семи лет проверки надо проходить каждые два года, а после этого ежегодно. Такси, автобусы и некоторые типы грузовиков проходят ТО каждые шесть месяцев.

4 августа правительство одобрило пакет законопроектов, направленных на улучшение системы техосмотра машин, в том числе и ужесточение ответственности за нарушения в этой сфере. Автоэксперт Дмитрий Славнов объяснил «Известиям», что ужесточение мер против фальшивых заключений о техосмотре направлено в том числе на усиление безопасности на дорогах: старые и некачественные машины представляют серьезную опасность для участников дорожного движения.

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