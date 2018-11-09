В России предложили ввести новую систему техосмотра автомобилей
Российский оператор системы электронных паспортов технических средств АО «Электронный паспорт» разрабатывает систему, которая позволит создать индивидуальную программу техосмотров (ТО) для каждой машины. Согласно ей, регулярно попадающие в ДТП транспортные средства или машины с большими пробегами будут проходить данную процедуру чаще. Об этом представитель компании Борис Ионов рассказал в интервью газете «Коммерсант».
«Индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных категорий автомобилей», — сказал Ионов.
В качестве примера он привел автомобили такси, которым проверки нужно проходить чаще, чем обычным машинам. Ионов отметил, что индивидуальная программа ТО будет составляться на основе целого ряда факторов: характеристик автомобиля, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге и многом другом. В итоге у транспортного средства будет создана хорошая или плохая история, от которой будет зависеть не только частота прохождения ТО, но и его стоимость.
Сейчас в России техосмотр не проходят новые авто возрастом до трех лет, далее в промежутке до семи лет проверки надо проходить каждые два года, а после этого ежегодно. Такси, автобусы и некоторые типы грузовиков проходят ТО каждые шесть месяцев.
4 августа правительство одобрило пакет законопроектов, направленных на улучшение системы техосмотра машин, в том числе и ужесточение ответственности за нарушения в этой сфере. Автоэксперт Дмитрий Славнов объяснил «Известиям», что ужесточение мер против фальшивых заключений о техосмотре направлено в том числе на усиление безопасности на дорогах: старые и некачественные машины представляют серьезную опасность для участников дорожного движения.