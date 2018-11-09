Объем сельского хозяйства вырос на 9,5% в Липецкой области

Правительство Липецкой области сообщило о значительном росте объема сельского хозяйства. С начала 2018 года показатель вырос на 9,5%.

Объем промышленного производства за девять месяцев вырос на 2,7%. Инвестиции в 2018 году увеличились более чем на 4%, а оборот розничной торговли в регионе вырос на 4,9%. Об этом сообщает ИА «Абирег». Заработная плата липчан увеличилась на 10,5%.

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов отметил положительные показатели и дал поручение проанализировать сложившиеся тенденции. Глава региона уточнил, что власти теперь сконцентрируются на выравнивании социально-экономического положения районов.