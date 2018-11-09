Отработанные ртутные лампы нашли в помещении лицея в Хабаровске

Административное дело возбудили в отношении директора математического лицея в Хабаровске. В помещении, которое относится к этому учебному заведению, обнаружили отработанные ртутьсодержащие лампы. Это выяснилось во время проверки обеспечения безопасности обращения с отходами 1-го и 2-го класса опасности.

Инспекторы установили, что лампы находились в бывшем вентиляционном помещении в здании лицея. Сотрудник, который собирал их, не имел документов, подтверждающих квалификацию, которая необходима для работы с отходами 1-4 классов опасности, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее прокуратура Владимира нашла в больницах и детских садах нарушения при хранении отходов, содержащих ртуть. Так, отработанные ртутные лампы обнаружили в открытых коробках в больницах, роддоме и поликлинике.