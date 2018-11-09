В Госдуме прокомментировали предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста

Зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко ответил на предложение лишить актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после того, как тот дал интервью на украинском радио.

Бортко подчеркнул, что актер получил звание за свой талант, а не за высказывания. При этом он выразил крайнее несогласие со словами Ефремова, передает «РИА Новости» 9 ноября.

С инициативой отобрать звание у артиста выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. Он назвал поведение актера «непатриотичным». Сам Ефремов в беседе с «Федеральным агентством новостей» сказал, что ему «по барабану».

1 ноября артист заявил в интервью украинской радиостанции «Новое время», что после развала Советского Союза в России закончился «коммунистический морок», но у страны остались «фантомные боли». Кроме того, в июне 2018 года в интервью журналисту Юрию Дудю он сообщил, что передача Крымского моста Киеву могла бы решить конфликт с Украиной. При этом он посетовал на излишнюю доверчивость и наивность россиян. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в ответ предложил создать список «крымоненавистников» и внести туда Ефремова.