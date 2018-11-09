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Депутат Верховной рады предложил запретить зиму на Украине

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Член парламента Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник предложил запретить в стране зиму. Таким образом он отреагировал на законопроект коллег о моратории на повышение цен на газ для населения.

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По его мнению, украинские власти должны перестать врать гражданам о возможности заморозки тарифов, так как это неизбежно, равно как и смена сезонов. Депутат Верховиной рады отметил, что такие инициативы направлены на одурачивание населения, ведь людям всё равно придется платить за топливо в полном объеме.

«Хочу сделать свой вклад в «мораториетворчество». Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)?», — приводит цитату из публикации Пинзеника в Facebook «Газета.ру».

Депутат Рады также уверен, что никакие законодательные акты не запугают поставщиков газа на Украину из Венгрии, Словакии и Польши, которые будут продавать топливо по прежним ценам, пишет «Федеральное агентство новостей».

19 октября кабинет министров Украины утвердил повышение цен на газ для населения на 23,5%, объяснив это требованиями Международного валютного фонда (МВФ), который в противном случае откажет Киеву в новых кредитах.

С 1 ноября текущего года по 30 апреля 2019 года население страны будет платить 8,5 тыс. гривен (19,9 тыс. рублей) за 1 тыс. кубометров, а предприятия теплокоммунэнерго — 8,36 тыс. гривен (19,5 тыс. рублей). Следующий этап повышения цен на газ для населения запланирован с 1 мая 2019.

Повышение цен на газ, реорганизация государственной фискальной службы, принятие сбалансированного бюджета, а также антикоррупционная реформа — это лишь некоторые условия МВФ, который оказывает поддержку Киеву с 2015 года. За это время было осуществлено несколько траншей на сумму $8,7 млрд.

В октябре, как только было объявлено о повышении цены на газ, Фонд договорился с украинскими властями об условиях запуска нового соглашения «стенд-бай» (Stand-By, SBA) сроком на 14 месяцев. Предполагается, что Киев получит от кредиторов около $3,9 млрд.

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