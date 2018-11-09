Жительница Пензы осуждена на пять лет за лжесвидетельство

Пензенский областной суд вынес приговор 29-летней жительнице Пензы, которая в качестве свидетеля по делу об организации наркопритона дала ложные показания.

По данным пресс-службы областного суда, 29 июня 2018 года женщину допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, обвиняемым по которому проходил ее знакомый. Мужчина обвинялся в организации наркопритона. Пензячка хотела добиться смягчения приговора для приятеля. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина ранее была судима за незаконный оборот наркотиков. По решению суда за лжесвидетельство ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и два месяца с отбыванием в колонии общего режима.

Свою вину осужденная не признала и подала апелляционную жалобу, но приговор оставили без изменений.

Решение суда вступило в законную силу.