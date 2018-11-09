Эвакуация машин с Зеленого острова завершилась в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону завершились работы по эвакуации автомобилей с Зеленого острова, который оказался отрезанным от города 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

В четверг, 8 ноября, завершились работы по эвакуации автомобильной техники с острова. В операции были задействованы пять плавсредств. За несколько дней были эвакуированы более 430 человек, за три дня перевезены 163 единицы техники, пишет RostovGazeta.

Два пролета понтонного моста из пятнадцати затопило в воскресенье, 4 ноября. Отмечается, что сооружение будет демонтировано после завершения периода навигации.

В общей сложности в работах по эвакуации были задействованы 55 человек и 19 единиц техники.