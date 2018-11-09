Автобус упал в кювет в Волгоградской области

Автобус с 12 пассажирами опрокинулся в кювет в Волгоградской области. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает ГУ МВД по региону.

В результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них, девушка 1997 года рождения, беременна. Они доставлены в больницу.

Как сообщает «РИА Новости», авария произошла накануне вечером. Рейсовый автобус Елань–Камышин двигался в сторону города Котово. Водитель при повороте не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось.

9 ноября в Невском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием трех автомобилей, один из которых оказался микроавтобусом телеканала «Вести» — Санкт-Петербург».