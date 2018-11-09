Посольство РФ в США оценило введенные в «дежурном режиме» санкции по Крыму

Посольство России в США прокомментировало расширение санкционных списков против Москвы по Украине и Крыму. В дипломатической миссии отметили, что не понимают целей Вашингтона, продолжающего вводить ограничения.

«Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два», — говорится в распространенном в четверг, 8 ноября, комментарии посольства.

По словам дипломатов, таким образом, следующего введения санкций можно ожидать под Новый год. В сообщении отмечается, что на этот раз в санкционном списке оказались крымские санатории, в том числе один SPA-отель.

«Ожидаем в этой связи роста популярности именно этих курортов. Для американских туристов они, уверены, введут теперь спецпредложения», — говорится в тексте, который цитирует «Интерфакс».

8 ноября Вашингтон включил в антироссийский санкционный список девять юридических и три физических лица. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал данные ограничения настолько недейственными, что «Москва не планирует тратить время на их изучение».