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Ливни нарушили движение трамваев и паромов во Владивостоке

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Обрушившийся на Приморье мощный циклон остановил движение трамваев и паромов во Владивостоке.

По данным «РИА Новости», в результате подтоплений из-за сильных ливней утром в пятницу в городе наблюдались серьезные автомобильные заторы. Частично парализовано движение общественного транспорта.

«Утром на маршрут № 6 вышли 13 трамваев, но из-за сильного дождя их движение пока затруднено. [Улицы] Спортивная, Луговая, Борисенко оказались сильно затопленными, и мы не можем подвергать опасности пассажиров», — сообщила глава ОАО «Электрический транспорт» Лилия Козлова.

С 14:00 по местному времени (7:00 мск) прекращены морские прибрежные перевозки. На море объявлено штурмовое предупреждение.

Экстренные службы просят горожан быть особенно внимательными и, по возможности, не выезжать на дороги на личном транспорте. По прогнозам синоптиков, дожди со снегом и сильным ветром продолжатся в субботу, 10 ноября.

Высокий уровень метеоопасности установился в нескольких районах Италии. На Сицилии и Сардинии из-за мощных ливней сходят оползни, поступают сообщения о разрушенных дорогах и упавших деревьях. В результате непогоды погибли как минимум 30 человек.

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