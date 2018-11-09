Прямой эфир

На месте убийства женщины и подростка провели следственный эксперимент

0
Фото: РЕН
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники правоохранительных органов привезли на место убийства женщины и ее 13-летнего ребенка в Москве подозреваемого и провели следственный эксперимент.

Как пишет РЕН ТВ, в ходе следственных мероприятий планируется установить причины и обстоятельства трагедии, которая произошла в квартире погибших.

Сообщается, что жертвам было нанесено большое количество ударов ножом. Убийца даже пытался расчленить тело несовершеннолетнего, однако не смог довести дело до конца.

Тела женщины и 13-летнего ребенка с ножевыми ранениями в квартире жилого дома вечером 7 ноября нашла родственница. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Ранее источник сообщил, что по подозрению в убийстве женщины и подростка задержали 38-летнего сожителя погибшей. Позже стало известно о задержании нового подозреваемого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК опубликовал фото подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Москве
Задержан подозреваемый в убийстве женщины в лифте юго-западе Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017