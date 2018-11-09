На месте убийства женщины и подростка провели следственный эксперимент

Сотрудники правоохранительных органов привезли на место убийства женщины и ее 13-летнего ребенка в Москве подозреваемого и провели следственный эксперимент.

Как пишет РЕН ТВ, в ходе следственных мероприятий планируется установить причины и обстоятельства трагедии, которая произошла в квартире погибших.

Сообщается, что жертвам было нанесено большое количество ударов ножом. Убийца даже пытался расчленить тело несовершеннолетнего, однако не смог довести дело до конца.

Тела женщины и 13-летнего ребенка с ножевыми ранениями в квартире жилого дома вечером 7 ноября нашла родственница. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Ранее источник сообщил, что по подозрению в убийстве женщины и подростка задержали 38-летнего сожителя погибшей. Позже стало известно о задержании нового подозреваемого.