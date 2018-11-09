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Глава NASA встретился с послом России в США

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Руководитель американского космического агентства Джим Брайденстайн провел встречу с российским послом в США Анатолием Антоновым в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Как уточнил глава NASA в Twitter, российский дипломат посетил штаб-квартиру «с визитом вежливости». В ходе беседы Брайденстайн и Антонов обсудили сотрудничество России и США в космосе.

«Стороны подчеркнули взаимовыгодный характер сотрудничества «Роскосмоса» и NASA», — отметили в российской дипмиссии.

2 ноября стало известно, что NASA и «Роскосмос» планируют возобновить совместные пилотируемые старты на Международную космическую станцию (МКС). Руководство NASA также пригласило главу госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина посетить США в начале следующего года. Для этих целей Белый дом временно вывел Рогозина из-под санкций.

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