Москалькова намерена поддержать прошение Карауловой о помиловании

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова собирается поддержать ходатайство о помиловании осужденной бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, если таковое поступит.

Как сообщила омбудсмен, осужденная раскаивается и по-другому относится к своим родителям и семейным ценностям. Москалькова отметила, что рада тому, что Караулова не попала «в сети группировки ИГИЛ» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

«Ее возвращение к нормальной жизни даст ей шанс начать новую страницу», — сказала омбудсмен «РИА Новости». Караулова отбывает 4,6-летний срок в колонии общего режима в Вологде.

Караулова, сменившая имя на Александру Иванову, была арестована в 2015 году за попытку примкнуть к ИГ. Она была задержана в Стамбуле с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию.

Ранее сообщалось, что экс-студентка МГУ, которая отчислилась из вуза по собственному желанию, намерена учиться в колонии на юриста.