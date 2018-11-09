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Тверская область первой в России перейдет на цифровое телевещание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Тверская область станет первым в России регионом, полностью перешедшим на цифровое телевещание. 9 ноября в областной столице пройдет церемония запуска второго мультиплекса.

Как сообщает «РИА Новости», мероприятие посетят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, глава региона Игорь Руденя, замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин и гендиректор «Российской телевизионной и радиовещательной сети» Андрей Романченко.

Переход на цифровое телевещание предусмотрен федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы». Согласно документу, с 1 января 2019 года государство перестанет субсидировать распространение сигнала в аналоговом формате за пределами городов, в которых проживает более 100 тыс. человек.

Замглавы Минкомсвязи РФ сообщил 10 октября «Известиям», что в целях предоставления гражданам возможности своевременно приобрести необходимое оборудование, федеральные каналы продолжат вести трансляции в прежнем формате до 14–15 января.

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