Надзорные органы выявили масштабные нарушения в ТК «Энергия»

Российская транспортная компания (ТК) «Энергия» работает с нарушениями, заявили в организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Соответствующее заявление было размещено на сайте организации.

Отправители жаловались на нарушение законодательства о налогах и сборах, защите прав потребителей и транспортно-экспедиционной деятельности.

Согласно представленным данным, в противоправную деятельность были вовлечены различные офисы и филиалы компании по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге, Новосибирской и Ленинградской областях.

Так, управление Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ по Москве выяснило, что при расчете наличными «Энергия» не применяла контрольно-кассовую технику и не выдавала бланки строгой отчетности. Ответственность за подобные нарушения предусмотрена ч. 2. ст. 14.5 КоАП РФ.

В частности, как в свою очередь пишет Regnum, компания принимала перцовые баллончики, сжиженный газ, жидкость для розжига, фейерверки, петарды, муляжи пистолета, взрывных устройств под видом косметики, игрушек и книг. Сотрудники «Энергии» не проверяли свойства грузов и записывали всё со слов отправителя, личность которого за частую не идентифицировалась. Кроме того, грузы компании находились в свободном для посторонних лиц доступе. Это удалось установить с помощью мероприятий, организованных ОПИ и региональными органами ФСБ, ФНС, прокуратуры и Ространснадзора.

«Дополняет картину отсутствие надлежащим образом оформленных вывесок (с наименованием и местом нахождения юридического лица), дробление деятельности на множество компаний с одинаковым названием и одним генеральным директором, а также невыдача чеков при оплате наличными. Это прямо указывает на сокрытие выручки и уклонение от уплаты налогов», — говорится в сообщении.

Инфраструктура «Энергии» не отвечала установленным требованиям, из-за чего могла использоваться злоумышленниками для организации и осуществления преступлений, заключили в ОПИ.

Компания уже получила ряд официальных предписаний, кроме того, она будет привлечена к ответственности вплоть до возможного административного приостановления ее деятельности.