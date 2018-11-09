Вчера ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова предложил изучать в школах церковнославянский язык, возрождая русские традиции словесности. Идея звучит не впервые — в августе ее обсуждали на региональной конференции педагогических работников в Белгородской области с участием церковных деятелей. Мысль осваивать старославянский язык в качестве факультатива не вызывает сопротивления. Изучают же в некоторых гимназиях и древнегреческий и латынь. Но есть несколько вопросов, на которые надо ответить, если мы всерьез обсуждаем эту инициативу.

Во-первых, где брать учителей. Вообще говоря, специалисты по древним языкам в России они есть. И в ведущих университетах их готовят. Некоторые из них начинают работать в школе, преподавая факультативно тот же древнегреческий и латынь. Но если мы хотим, чтобы эта практика была достаточно массовой, то, конечно, нужно готовить новые кадры. По экспертным оценкам, число классов, где изучают древнегреческий и латынь, уменьшается в том числе из-за нехватки учителей.

Во-вторых, где брать учебные пособия. Чтобы сделать хороший учебник, требуется два-три года. Год на написание и пару лет на апробацию на практике в реальных школах с последующей доработкой.

В-третьих, кто будет изучать церковнославянский и, главное, зачем. В начальной школе программа и так забита, там нет времени на изучение церковнославянского языка. Средние классы — может быть. Старшая школа — весьма вероятно. Латынь и древнегреческий, как правило, изучают как раз в 10–11 классах. Но те ребята, которые изучают эти языки, собираются поступать на соответствующие филологические факультеты ведущих университетов. Что же будут делать выпускники с церковнославянским языком? Вероятно, поступать в вузы, которые готовят священнослужителей.

Сложно ответить и на вопрос, какие компетенции у детей может развить изучение церковнославянского языка. Тем не менее, ребята могут захотеть освоить этот факультатив для своего любопытства, из интереса. Удовлетворение познавательных потребностей – одна из задач дополнительного образования. Например, интерес к этому предмету явно может проснуться у детей, которые растут в воцерковленной семье.

Подводя итог, можно сказать, что вопрос востребованности факультатива по церковнославянскому остается открытым, поэтому остается неясным, кто может профинансировать подготовку преподавателей и учебных пособий. И всё же я выступаю за вариативность образования, поэтому возможность получить для детей новые знания стоит обеспечить.

Автор — руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ

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