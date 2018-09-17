Прямой эфир

Путин проведет переговоры с премьером Венгрии 18 сентября

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 18 сентября в рамках рабочего визита председателя правительства в РФ. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Будут рассмотрены ключевые темы дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы», — указано в сообщении на сайте главы государства.

17 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что российский лидер обсудит с премьером Венгрии экономические и энергетические вопросы. Предыдущая встреча Путина и Орбана состоялась в июле в день закрытия чемпионата мира по футболу. Тогда представители двух государств обсудили взаимодействие в сфере экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко увидел параллельную реальность в отношениях с Будапештом
Медведев посетит Финляндию с рабочим визитом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017