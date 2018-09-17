Путин проведет переговоры с премьером Венгрии 18 сентября

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 18 сентября в рамках рабочего визита председателя правительства в РФ. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Будут рассмотрены ключевые темы дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы», — указано в сообщении на сайте главы государства.

17 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что российский лидер обсудит с премьером Венгрии экономические и энергетические вопросы. Предыдущая встреча Путина и Орбана состоялась в июле в день закрытия чемпионата мира по футболу. Тогда представители двух государств обсудили взаимодействие в сфере экономики.