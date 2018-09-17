Лондон проигнорировал запрос о возможных пострадавших россиянах в Солсбери

Великобритания не передала Москве данных о возможном присутствии россиян среди пострадавших в ресторане в Солсбери, где 16 сентября два человека пожаловались на недомогание. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

«Несмотря на неоднократные запросы посольства в британские правоохранительные органы, информации о возможном наличии среди пострадавших в ресторане Prezzo в Солсбери граждан России до сих пор предоставлено не было», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя дипмиссии в понедельник, 17 сентября.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. По данным местных СМИ, один из пострадавших является гражданином России. При этом в полиции заявили, что версия об использовании нервно-паралитического вещества не подтвердилась.

4 марта британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в Солсбери после посещения итальянского ресторана Zizzi. Лондон заявил, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В Москве указали на бездоказательность этих обвинений. К настоящему моменту оба пострадавших пришли в сознание.

5 сентября прокуратура Британии заявила, что к отравлению Скрипалей были причастны двое граждан РФ — Александр Петров и Руслан Боширов. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оба являются сотрудниками Главного разведывательного управления. Позже подозреваемые дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что они не причастны к этому делу и прибыли в Солсбери как туристы.