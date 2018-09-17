Надземный переход построили на трассе Уфа–Оренбург в Башкирии

На трассе Р-240 Уфа–Оренбург возле поселка Актюба в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан открыли надземный пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».

Расположение пешеходного перехода выбрано в связи с тем, что данный участок автотрассы является одним из наиболее оживленных на территории республики. Ежедневный трафик на нем составляет порядка 30 тыс. автомобилей, а интенсивность пешеходного движения достигает 100 человек в час в утренние и вечерние часы. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

По словам специалистов, переход выполнен из цельного композитного материала и оснащен электрическими подъемными механизмами для инвалидов. Конструкция перехода обеспечивает естественную вентиляцию, а на входных и выходных площадках установлены тактильные дорожные указатели.

Помимо этого, переход оснащен системой светильников и видеокамерами для безопасности пешеходов и сохранности объекта.