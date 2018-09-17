Прямой эфир

Программы по бережливым технологиям запустят в Нижегородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семь учебных программ «Фабрика процессов» по формированию бережливого сознания планируют запустить в Нижегородской области. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По словам губернатора, к 1 декабря 2018 года будет создан центр по внедрению бережливых технологий в системе образования. Реализовать проект планируется на базе Нижегородского института развития образования. Основной целью нового центра будет обучение и организационно-методическое обеспечение всех участников проекта, сообщает ИА «НьюсНН».

Проект «Эффективная губерния» реализуется по инициативе Глеба Никитина с начала 2018 года. В нем участвуют образовательные учреждения всех уровней — от детских садов до вузов. В общем проект формирования бережливой среды реализуется в 22 образовательных организациях.

Целью «Эффективной губернии» является повышение производительности труда за счет внедрения в различные сферы деятельности бережливых технологий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутатов нижегородского Воскресенска внесли в реестр уволенных
Ликвидацию трех крупных свалок в Нижегородской области проверит ОНФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017