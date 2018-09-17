Программы по бережливым технологиям запустят в Нижегородской области

Семь учебных программ «Фабрика процессов» по формированию бережливого сознания планируют запустить в Нижегородской области. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По словам губернатора, к 1 декабря 2018 года будет создан центр по внедрению бережливых технологий в системе образования. Реализовать проект планируется на базе Нижегородского института развития образования. Основной целью нового центра будет обучение и организационно-методическое обеспечение всех участников проекта, сообщает ИА «НьюсНН».

Проект «Эффективная губерния» реализуется по инициативе Глеба Никитина с начала 2018 года. В нем участвуют образовательные учреждения всех уровней — от детских садов до вузов. В общем проект формирования бережливой среды реализуется в 22 образовательных организациях.

Целью «Эффективной губернии» является повышение производительности труда за счет внедрения в различные сферы деятельности бережливых технологий.