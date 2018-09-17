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США задумали увеличить на четверть число эскадрилий ВВС

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Министр военно-воздушных сил Соединенных Штатов Хезер Уилсон заявила, что США хотят значительно увеличить число эскадрилий ВВС в период с 2025 по 2030 год.

«Чтобы встретить мир таким, какой он есть, с быстро развивающимися противниками, те ВВС, которые нам нужны, должны иметь на 25% больше операционных эскадрилий в 2025–2030 годах, чем сейчас», — цитирует ее «РИА Новости».

Министр отметила, что в США должно быть 386 эскадрилий ВВС, тогда как в данный момент их только 312, пишет «Газета.ру».  В частности, число эскадрилий бомбардировщиков надо увеличить на пять, эскадрилий космических аппаратов — на семь, эскадрилий воздушных заправщиков — на 14, эскадрилий специальных операций — на семь и поисково-спасательных — на девять.

Сумму, которая потребуется на осуществление таких закупок, Уилсон не уточнила.

8 сентября стало известно, что ВВС США пока не лишили миллиардера Илона Маска секретного доступа из-за курения марихуаны, но изучают его поведение.

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