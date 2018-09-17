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Строительство тепличного комплекса возобновили в Воронежской области

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Ставропольская компания ООО «АПХ «ЭКО-культура» приступила к строительству первой очереди тепличного комплекса в Бобровском районе Воронежской области. Предполагаемые инвестиции в проект составляют 15 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Реализацию проекта обсудили губернатор Воронежской области Алексей Гордеев с учредителем «АПХ «ЭКО-культура» Андреем Петренко. На данный момент компания ведет строительство первой очереди проекта на участке в 20,5 га, которую планируют ввести в эксплуатацию летом 2020 года, сообщает ИА «Абирег».

Предполагается, что площадь всего тепличного комплекса составит 60,5 га. Реализация проекта позволит создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест. Объем инвестиций в строительство комплекса составит 14–15 млрд рублей.

Ранее компания планировала начать строительство в 2017 году и завершить его до 2020 года.

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