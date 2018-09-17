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Пожилой мужчина захватил заложников в Техасе

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Фото: Global Look Press/Michael Mullenix
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Пожилой вооруженный мужчина захватил заложников в городе Ирвинг американского штата Техас, сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел в доме в квартале Сан-Маркос-Драйв на севере города. По словам очевидцев, со стороны здания доносились выстрелы, а затем несколько людей выбежали из него на улицу.

Сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось установить диалог с захватчиком. При этом специалисты утверждают, что следов использования взрывных устройств не найдено. К настоящему моменту удалось спасти двух заложников, мужчина все еще остается в здании.

10 сентября вооруженный мужчина захватил в заложники женщину в здании стамбульской школы.

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