Пожилой мужчина захватил заложников в Техасе

Пожилой вооруженный мужчина захватил заложников в городе Ирвинг американского штата Техас, сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел в доме в квартале Сан-Маркос-Драйв на севере города. По словам очевидцев, со стороны здания доносились выстрелы, а затем несколько людей выбежали из него на улицу.

Сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось установить диалог с захватчиком. При этом специалисты утверждают, что следов использования взрывных устройств не найдено. К настоящему моменту удалось спасти двух заложников, мужчина все еще остается в здании.

10 сентября вооруженный мужчина захватил в заложники женщину в здании стамбульской школы.