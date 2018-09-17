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Порошенко пообещал поднять оплату труда бойцов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Зарплата солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна составлять не менее 10 тыс. гривен ($355) с 1 января 2019 года, заявил президент страны Петр Порошенко в интервью телеканалу «Общественное телевидение».

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«Я подписал свое требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы промышленности», — приводит слова Порошенко его пресс-служба

Он пояснил, что финансирование украинской армии увеличено почти втрое.

Как подчеркнул политик, он, как и вся страна, гордится украинскими воинами. 

Материальное положение военнослужащих стало хуже после повышения социальных стандартов на Украине с 1 января 2017 года, отметили в ведомстве.

На начало 2016-го минимальное денежное обеспечение военных составляло 7 тыс. гривен (около $300). Это в 1,6 раза превышало средний оклад по стране. Однако с 1 января 2017 года соотношение сократилось до 0,89 раза.

Как ранее писали украинские СМИ, из рядов ВСУ за первое полугодие 2018 года уволились 11 тыс. офицеров и контрактников, а до конца года армию могут покинуть еще 18 тыс. человек. Главной причиной такой тенденции стала низкая зарплата, о чем заявили 36% опрошенных бывших военных.

Сейчас украинский военнослужащий в среднем получает 8,7 тыс. гривен. При этом денежное довольствие в первый год контракта составляет 7,5 тыс. гривен.

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