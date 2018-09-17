Мальчику отрезало пальцы на сломанной карусели в Тульской области
Следователи в Тульской области начали доследственную проверку после сообщений прессы о том, что мальчик получил увечья на детской площадке.
По предварительной информации, 1 сентября восьмилетнему ребенку отрезало пальцы рук на неисправной карусели в поселке Партизан Узловского района. Факт травмы установили 17 сентября в ходе мониторинга СМИ, отмечает ИА «Тульские новости».
Напомним, ребенок сломал ногу в детском саду в Тюменской области, оставшись без присмотра воспитателей. Руководство учреждения выплатило матери компенсацию в размере 50 тыс. рублей.