Мальчику отрезало пальцы на сломанной карусели в Тульской области

Следователи в Тульской области начали доследственную проверку после сообщений прессы о том, что мальчик получил увечья на детской площадке.

По предварительной информации, 1 сентября восьмилетнему ребенку отрезало пальцы рук на неисправной карусели в поселке Партизан Узловского района. Факт травмы установили 17 сентября в ходе мониторинга СМИ, отмечает ИА «Тульские новости».

Напомним, ребенок сломал ногу в детском саду в Тюменской области, оставшись без присмотра воспитателей. Руководство учреждения выплатило матери компенсацию в размере 50 тыс. рублей.