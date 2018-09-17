Сквер Киры Баева благоустраивают в Барнауле

В Барнауле началось благоустройство сквера имени Киры Баева, который находится на площади Текстильщиков. Об этом сообщает официальный сайт города Барнаул.

На данный момент специалисты проводят демонтаж асфальтового покрытия, тротуарной плитки и фонтана, который вышел из строя. После этого планируется приступить к ремонту тротуара, уложить новое покрытие из тротуарной плитки и заняться освещением, сообщает altapress.ru.

Помимо этого, в сквере будут проведены озеленительные работы. Так, планируется высадить 35 молодых деревьев и 378 кустарников, уложить газон и установить скамейки, урны и парковочные столбики.