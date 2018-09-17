Фильм «Выстрел в спину» снимают в Ульяновске

В Ульяновске начались съемки фильма «Выстрел в спину» с Екатериной Семеновой и Константином Соловьевым. Режиссером стала Кира Ангелина, на счету которой уже около 30 картин. В город приехали известные киноактеры Ольга Павловец, Виктор Васильев, Константин Новиков.

Как сообщает 1ul.ru, главные герои Марина и Олег Ткачевы прожили в браке 15 лет. Однажды уволенный с работы муж уезжает за город, а через сутки жену вызывают в полицию — Олега обвиняют в убийстве дальнего родственника. Преступление совершено выстрелом в спину из именного охотничьего ружья.

Недавно стало известно, что в Демянском районе Новгородской области будут снимать художественный фильм о подвиге советских летчиков. Режиссером картины выступает Ренат Давлетьяров. Ее рабочее название — «Летчик». Съемки должны начаться в январе 2019 года. Одним из прототипов героев фильма является Алексей Маресьев, который совершил свой подвиг в Новгородской области.