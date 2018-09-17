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Минобороны раскрыло сведения о сбившей Boeing над Донбассом ракете

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В Министерстве обороны России раскрыли подробные данные о ракете, которой летом 2014 года сбили над Донецкой областью малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17.

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Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николай Паршин подчеркнул на брифинге в понедельник, 17 сентября, что ракету изготовили в 1986 году на предприятии в Долгопрудном под Москвой и в том же году отвезли во Львовскую область Украинской ССР. Воинская часть, куда ее привезли, относилась к Прикарпатскому военному округу.

Обратно ракета не возвращалась.

Данные номеров ракеты и архивных документов

Фрагмент ракеты комплекса «Бук» показали весной 2018 года, тогда же сообщили о номерах сопла и двигателя. Благодаря этому выяснили серийный номер изделия. Бортовой номер ракеты — 886-847-379, пишет «Газета.ру».

«Уникальный заводской серийный номер ракеты, который присваивался производителем, — 8720», — пояснил Паршин. На Украину она была направлена железнодорожным транспортом, и по доставке в воинской части 20152 составили приемный акт.

В России таких ракет на вооружении нет

В Минобороны заявляли, что ракеты этого года выпуска были утилизированы в 2011 году, потому сбившая самолет ракета не могла принадлежать России. Москву нельзя считать виновной в уничтожении пассажирского Boeing, потерпевшего крушение в небе над Донбассом в 2014 году, заявил в мае министр транспорта Малайзии Энтони Лок.

Весной официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на ряд нестыковок и неточностей в докладе Совместной следственной группы (ССГ) касательно расследования крушения лайнера.

Пассажирский Boeing 777 летел из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате авиакатастрофы погибли все пассажиры — 298 человек, большинство из которых граждане Нидерландов.

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